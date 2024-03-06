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Жена Зеленского отказалась от посещения Белого дома из-за Навальной

06 марта 2024 08:19
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Белый дом направил Елене Зеленской приглашение о посещении выступления действующего президента США Джо Байдена в конгрессе. Однако супруга Владимира Зеленского отказалась от посещения мероприятия, пишет РИА Новости со ссылкой на американское издание The Washington Post.

В публикации сказано, что украинскую сторону смутило возможное присутствие на обращении Байдена 7 марта Юлии Навальной. По сведениям газеты, первая леди США Джилл Байден должна была сидеть рядом с Зеленской и Навальной. Однако вдова Алексея Навального и супруга Владимира Зеленского отреагировали отказом на приглашение.

# Международная политика

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