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Жена Зеленского Елена может фигурировать на аудиозаписях по делу о коррупции

01 мая 2026 11:25
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Жена Зеленского Елена может фигурировать на аудиозаписях по делу о коррупции-0

Голос супруги Владимира Зеленского Елены возможно присутствует среди секретных аудиозаписей, сделанных украинским Бюро по борьбе с коррупцией, пишет РИА Новости.

По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, в скором времени депутат парламента публично зачитает большее количество таких записей, где может также присутствовать в том числе голос первой леди Украины.

В материалах Зеленский, на аудиозаписях – «Вова», упомянут в качестве участника сделки и владельца одного из 4-х больших строящихся особняков в пригороде столицы Украины.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Елена Зеленская # Владимир Зеленский

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