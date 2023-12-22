Железнодорожное сообщение под проливом Ла-Манш остановили на полдня из-за стачки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Забастовку объявили представители профсоюза работников Евротоннеля.

Он связывает Великобританию и европейский континент. Протестующие акцию не анонсировали. Неожиданная стачка стала причиной беспорядков и хаоса на вокзалах. Власти надеются, что ситуацию в ближайшее время удастся урегулировать. Напомним, ранее профсоюзы отклонили объявленную руководством бонусную выплату в размере тысячи евро, потребовав утроить эту сумму.