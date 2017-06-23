Прямой эфир

Жара в Чехии: в госучреждениях ввели сокращенный рабочий день

23 июня 2017 08:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Чехии. Чехию накрыла аномальная жара. С конца минувшей недели дневная температура держится на уровне 33-35 градусов в тени. С каждым днем все больше людей обращаются к медикам за помощью с тепловым ударом. В основном, это люди пожилого возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с экстремальными погодными условиями во многих фирмах и госучреждениях ввели сокращенный рабочий день. Чешские синоптики ожидают некоторое ослабление жары к концу месяца, но к ней могут добавиться грозы, а местами и ураганы.

# Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
Вспышка сибирской язвы в Индии, Бангладеш и Пакистане: погиб ребенок
23 июня 2017 08:45

Вспышка сибирской язвы в Индии, Бангладеш и Пакистане: погиб ребенок

400 рейсов отменят в аэропорту Пекина из-за сильных ливней
23 июня 2017 08:35

400 рейсов отменят в аэропорту Пекина из-за сильных ливней

Страшное ДТП в Бразилии унесло жизни более 20 человек
23 июня 2017 08:22

Страшное ДТП в Бразилии унесло жизни более 20 человек