Жара в Чехии: в госучреждениях ввели сокращенный рабочий день

Новости Чехии. Чехию накрыла аномальная жара. С конца минувшей недели дневная температура держится на уровне 33-35 градусов в тени. С каждым днем все больше людей обращаются к медикам за помощью с тепловым ударом. В основном, это люди пожилого возраста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с экстремальными погодными условиями во многих фирмах и госучреждениях ввели сокращенный рабочий день. Чешские синоптики ожидают некоторое ослабление жары к концу месяца, но к ней могут добавиться грозы, а местами и ураганы.