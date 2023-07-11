Жара накрыла Германию. Вот как помогают животным пережить зной

Новости Германии. Жара накрыла Германию. Риски, связанные с аномально высокими температурами, власти пытаются свести к минимуму. Для этого обустраивают больше мест в тени, где можно укрыться от палящего солнца, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также в стране сделали горячую линию для пожилых людей. Они могут попросить совета или помощи волонтеров.

Но страдают от высоких температур не только люди, но и животные. Они позвонить не могут, так что побеспокоиться об их самочувствии необходимо сотрудникам зоопарков.

Кристиан Аус, сотрудник Берлинского зоопарка:

Сегодня мы раздали несколько ледяных угощений для горилл. Это всегда приятно, особенно в теплую погоду. Светит солнце, а ты ешь что-то прохладное.