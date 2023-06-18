Зерновой сделке конец? Анализируем ситуацию в мире

Зерновая сделка на грани срыва, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, что Россия хочет выйти из черноморской инициативы, в субботу, 17 июня, заявил Владимир Путин. По его словам, коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников.

А за все время действия соглашения из Украины было вывезено более 30 миллионов тонн зерна, но в страны Африки, которые наиболее остро в нем нуждаются, попало только 976 тысяч. То есть 3 % от общего объема поставок.

Уже известно, где на самом деле оседало украинское зерно. Оно буквально заполонило европейские рынки. За 11 месяцев 2022-го импорт украинской кукурузы в ЕС вырос на 75 %, пшеницы – в 10 раз, подсолнечника – в 70 раз. Как правило, эту продукцию продавали по заниженной стоимости и тем самым демпинговали цены местных фермеров. Еще на прошлой неделе Евросоюз продлил запрет на поставки зерновых из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 15 сентября. Как отмечают некоторые эксперты, есть большая вероятность, что эмбарго продлят. В той же Польше на конец года назначены парламентские выборы. Если европейцы разрешат импорт украинской сельхозпродукции, то можно не сомневаться, что фермеры пойдут на многое, чтобы образумить своих политиков.