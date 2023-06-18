Зерновой сделке конец? Анализируем ситуацию в мире
Зерновая сделка на грани срыва, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. О том, что Россия хочет выйти из черноморской инициативы, в субботу, 17 июня, заявил Владимир Путин. По его словам, коридоры зерновой сделки постоянно используются Украиной для запуска морских беспилотников.
А за все время действия соглашения из Украины было вывезено более 30 миллионов тонн зерна, но в страны Африки, которые наиболее остро в нем нуждаются, попало только 976 тысяч. То есть 3 % от общего объема поставок.
Уже известно, где на самом деле оседало украинское зерно. Оно буквально заполонило европейские рынки. За 11 месяцев 2022-го импорт украинской кукурузы в ЕС вырос на 75 %, пшеницы – в 10 раз, подсолнечника – в 70 раз. Как правило, эту продукцию продавали по заниженной стоимости и тем самым демпинговали цены местных фермеров. Еще на прошлой неделе Евросоюз продлил запрет на поставки зерновых из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 15 сентября. Как отмечают некоторые эксперты, есть большая вероятность, что эмбарго продлят. В той же Польше на конец года назначены парламентские выборы. Если европейцы разрешат импорт украинской сельхозпродукции, то можно не сомневаться, что фермеры пойдут на многое, чтобы образумить своих политиков.
Получается, что голод в мире – это не наших рук дело. Сколько раз за прошлый год, да и раньше, мы слышали таких обвинений в свой адрес. Более того, Россия будет поставлять зерно в беднейшие страны бесплатно, если выйдет из черноморской инициативы.
А Беларусь готова поставлять калий на зарубежные рынки, как это было и раньше. Но даже несмотря на просьбы ООН, Запад отказывается снять санкции с наших удобрений.