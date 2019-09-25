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Земля уходит из-под ног. 20 человек погибли из-за мощного землетрясения в Пакистане

25 сентября 2019 08:52
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Новости Пакистана. Жертвами мощного землетрясения в Пакистане стали более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших оказалось 320 граждан.

Земля уходит из-под ног. 20 человек погибли из-за мощного землетрясения в Пакистане-1

Магнитуда подземных толчков составила 5.8, очаг был зафиксирован на глубине 10 километров. В пострадавших районах ведутся поисково-спасательные работы. Не исключено, что число погибших и пострадавших будет расти.

Земля уходит из-под ног. 20 человек погибли из-за мощного землетрясения в Пакистане-4

Земля уходит из-под ног. 20 человек погибли из-за мощного землетрясения в Пакистане-6

# Землетрясение # Фотофакт

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