Земля уходит из-под ног. 20 человек погибли из-за мощного землетрясения в Пакистане

Новости Пакистана. Жертвами мощного землетрясения в Пакистане стали более 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди пострадавших оказалось 320 граждан.

Магнитуда подземных толчков составила 5.8, очаг был зафиксирован на глубине 10 километров. В пострадавших районах ведутся поисково-спасательные работы. Не исключено, что число погибших и пострадавших будет расти.