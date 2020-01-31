Землетрясение в Румынии: радиус колебаний превысил 250 километров

Новости Румынии. В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Толчки зафиксировали в уезде Вранча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Румынии. В Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Толчки зафиксировали в уезде Вранча, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным ученых, очаг залегал на глубине 120 километров, однако радиус колебаний превысил 250. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. Землетрясение также ощутили жители Болгарии, Молдовы и Украины.
Уезд Вранча расположен у изгиба Среднекарпатского хребта и является наиболее сейсмоопасным в Румынии. Одно из самых разрушительных землетрясений произошло здесь в 1977-м. Тогда погибли более 1 000 человек.