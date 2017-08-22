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Землетрясение в Италии: белорусов среди пострадавших нет

22 августа 2017 11:09
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Новости Италии. Белорусов среди пострадавших от землетрясения в Италии нет. Такую информацию приводит посольство нашей страны в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение в Италии: белорусов среди пострадавших нет-1

Напомним, стихия ударила по неаполитанскому заливу. На эту минуту спасатели сообщили о 2 погибших. Еще около 10 человек могут находиться под завалами. Среди них – трое детей. Они считаются пропавшими без вести. Еще 25 жителей региона доставили в больницы – многие в крайне тяжелом состоянии.

Землетрясение магнитудой 4,0 произошло около полуночи по минскому времени. Власти призывают людей переночевать пару дней под открытым небом – толчки могут повториться.

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# Землетрясение # Фотофакт

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