Землетрясение в Италии: белорусов среди пострадавших нет

Новости Италии. Белорусов среди пострадавших от землетрясения в Италии нет. Такую информацию приводит посольство нашей страны в Риме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, стихия ударила по неаполитанскому заливу. На эту минуту спасатели сообщили о 2 погибших. Еще около 10 человек могут находиться под завалами. Среди них – трое детей. Они считаются пропавшими без вести. Еще 25 жителей региона доставили в больницы – многие в крайне тяжелом состоянии.