Землетрясение в Иране силою в 6,2 балла: число пострадавших растет

Новости Ирана. На востоке Ирана растет число пострадавших от землетрясения, госпитализированы уже 60 жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Керман, на который пришелся основной удар стихии, ведутся работы по разбору завалов. В ряде населенных пунктов прекращена подача электроэнергии и водоснабжения. Закрыты все учебные заведения. Магнитуда подземных толчков составила 6,2 балла, очаг залегал на глубине 40 километров.