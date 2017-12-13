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Землетрясение в Иране силою в 6,2 балла: число пострадавших растет

13 декабря 2017 15:59
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Новости Ирана. На востоке Ирана растет число пострадавших от землетрясения, госпитализированы уже 60 жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение в Иране силою в 6,2 балла: число пострадавших растет-1

В городе Керман, на который пришелся основной удар стихии, ведутся работы по разбору завалов. В ряде населенных пунктов прекращена подача электроэнергии и водоснабжения. Закрыты все учебные заведения. Магнитуда подземных толчков составила 6,2 балла, очаг залегал на глубине 40 километров.

Землетрясение в Иране силою в 6,2 балла: число пострадавших растет-4

# Землетрясение # Фотофакт

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