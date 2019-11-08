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Землетрясение в Иране: погибли не менее пяти человек

08 ноября 2019 11:57
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Новости Ирана. На северо-западе Ирана произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8: по меньшей мере пять человек погибли, более 120 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение в Иране: погибли не менее пяти человек-1

Эпицентр подземных толчков находился в 170 километрах к западу от крупного города Тебриз. Землетрясение ощутили около 20 миллионов человек по всей стране. Многие жители в панике покидали дома и выбегали на улицы.

Землетрясение в Иране: погибли не менее пяти человек-4

Для оказания помощи власти страны направили в пострадавшие районы восемь спасательных команд.

# Землетрясение # Фотофакт

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