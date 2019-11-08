Землетрясение в Иране: погибли не менее пяти человек

Новости Ирана. На северо-западе Ирана произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8: по меньшей мере пять человек погибли, более 120 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпицентр подземных толчков находился в 170 километрах к западу от крупного города Тебриз. Землетрясение ощутили около 20 миллионов человек по всей стране. Многие жители в панике покидали дома и выбегали на улицы.