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Землетрясение в Индонезии: 54 человека погибли, разрушены десятки домов

07 декабря 2016 06:54
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Новости Индонезии. Крупное землетрясение в Индонезии. Уже известно о 54 погибших. Магнитуда подземных толчков составила 6,4. Стихия разрушила десятки домов и различных зданий.

Начало сейсмической грозы у берегов страны вулканов была зафиксировано в половину второго ночи по минскому времени. Очаг залегал на глубине 10 километров. Больше всего, как отмечают специалисты, пострадал остров Суматра. Сейчас туда направлены спасатели. Однако жертв может оказаться еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Землетрясение

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