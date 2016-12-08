Землетрясение на северо-западе Китая: шокирующие кадры

Новости Китая. Мощное землетрясение произошло на западе Китая. Стихия прошлась по провинции Синьдзяна. Магнитуда составила 6,5.

В столице провинции Урумчи раскачивались здания, что вызвало панику у населения.

Эпицентр располагался в 100 километрах от Урумчи и пока неизвестно, что случилось там: связь с внутренними регионами Синьдна отсутствует.

Серьезных разрушений нет, о жертвах тоже не сообщается.

Однако власти приостановили железнодорожное сообщение на случай возможных повторных толчков, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.