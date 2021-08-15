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Землетрясение на Гаити. Число жертв превысило 300 человек

15 августа 2021 12:42
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Новости Гаити. Число жертв землетрясения на Гаити превысило 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество пострадавших оценивается в 1 800 человек.

Землетрясение на Гаити. Число жертв превысило 300 человек-1

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло за несколько дней до тропического шторма, который, как ожидается, обрушится на остров. На всей его территории объявлен режим чрезвычайного положения сроком на месяц.

# Землетрясение # Фотофакт

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