Землетрясение на Гаити. Число жертв превысило 300 человек

Новости Гаити. Число жертв землетрясения на Гаити превысило 300 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Количество пострадавших оценивается в 1 800 человек.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло за несколько дней до тропического шторма, который, как ожидается, обрушится на остров. На всей его территории объявлен режим чрезвычайного положения сроком на месяц.