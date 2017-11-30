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Землетрясение магнитудой 6.0 произошло в Индонезии

30 ноября 2017 08:00
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Новости Индонезии. Землетрясение магнитудой 6.0 произошло у побережья Индонезии. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем на острове Бали остается активен вулкан Агунг. Из-за угрозы серьезного выброса пепла власти продлили режим чрезвычайного положения. Продолжается эвакуация. Кроме того, на соседней Яве, куда направляют людей от одной угрозы, существует другая. Здесь бушует циклон. Он уже спровоцировал несколько оползней и наводнение. По последним данным, жертвами стихии стали около двух десятков человек. Тысячи домов погрузились под воду.

# Землетрясение

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