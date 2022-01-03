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Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло у побережья Тайваня

03 января 2022 19:46
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Новости Китая. Сильное землетрясение произошло на Тайване. Толчки магнитудой 6,0 ощущались почти во всех городах острова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло у побережья Тайваня-1

Данных о жертвах и разрушениях нет. Явление очень опасное и неприятное, но тем не менее привычное для местных жителей. Тайвань с населением свыше 23 миллионов человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.  

# Землетрясение # Фотофакт

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