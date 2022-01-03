Землетрясение магнитудой 6 баллов произошло у побережья Тайваня

Данных о жертвах и разрушениях нет. Явление очень опасное и неприятное, но тем не менее привычное для местных жителей. Тайвань с населением свыше 23 миллионов человек расположен в Тихом океане на стыке двух тектонических плит. Восточная часть острова считается одной из наиболее сейсмически опасных зон в Азии.