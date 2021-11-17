Зелёный свет значит, что здесь помогут. Посмотрите, как жители польской деревни помогают беженцам

Новости Польши. Вопреки позиции официальной Варшавы у адекватной части польского общества ситуация с беженцами вызывает сострадание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В деревне Дубиче-Церкевне на белорусско-польской границе каждый вечер в домах зажигают зеленый свет. Это сигнал для мигрантов – здесь им готовы оказать экстренную помощь. Пострадавшие могут рассчитывать на еду, лекарства и теплую одежду. Инициатива принадлежит местному жителю.

Камиль Силлер, волонтер:

Здесь пакеты с едой. А это специальное устройство для очистки воды.