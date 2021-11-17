Прямой эфир

Зелёный свет значит, что здесь помогут. Посмотрите, как жители польской деревни помогают беженцам

17 ноября 2021 14:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Вопреки позиции официальной Варшавы у адекватной части польского общества ситуация с беженцами вызывает сострадание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Зелёный свет значит, что здесь помогут. Посмотрите, как жители польской деревни помогают беженцам-1

В деревне Дубиче-Церкевне на белорусско-польской границе каждый вечер в домах зажигают зеленый свет. Это сигнал для мигрантов – здесь им готовы оказать экстренную помощь. Пострадавшие могут рассчитывать на еду, лекарства и теплую одежду. Инициатива принадлежит местному жителю.  

Зелёный свет значит, что здесь помогут. Посмотрите, как жители польской деревни помогают беженцам-4

Камиль Силлер, волонтер:  
Здесь пакеты с едой. А это специальное устройство для очистки воды.  

Зелёный свет значит, что здесь помогут. Посмотрите, как жители польской деревни помогают беженцам-7

Неравнодушные жители приграничья с польской территории продолжают собирать гуманитарную помощь и даже готовы протянуть руку помощи нуждающимся. Но власти жестко пресекают любые попытки своего народа проявить гуманизм.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Камиль Силлер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Избили и спустили собаку. Литовские пограничники жестоко вытесняли беженцев в Беларусь
17 ноября 2021 12:06

Избили и спустили собаку. Литовские пограничники жестоко вытесняли беженцев в Беларусь

В мире проходят акции солидарности с беженцами на белорусской границе
17 ноября 2021 10:35

В мире проходят акции солидарности с беженцами на белорусской границе

Компартия Украины: Беларусь не виновата в приграничном кризисе
17 ноября 2021 10:14

Компартия Украины: Беларусь не виновата в приграничном кризисе