Зелёный свет значит, что здесь помогут. Посмотрите, как жители польской деревни помогают беженцам

Новости Польши. Вопреки позиции официальной Варшавы у адекватной части польского общества ситуация с беженцами вызывает сострадание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Вопреки позиции официальной Варшавы у адекватной части польского общества ситуация с беженцами вызывает сострадание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В деревне Дубиче-Церкевне на белорусско-польской границе каждый вечер в домах зажигают зеленый свет. Это сигнал для мигрантов – здесь им готовы оказать экстренную помощь. Пострадавшие могут рассчитывать на еду, лекарства и теплую одежду. Инициатива принадлежит местному жителю.
Камиль Силлер, волонтер:
Здесь пакеты с едой. А это специальное устройство для очистки воды.
Неравнодушные жители приграничья с польской территории продолжают собирать гуманитарную помощь и даже готовы протянуть руку помощи нуждающимся. Но власти жестко пресекают любые попытки своего народа проявить гуманизм.