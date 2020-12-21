Прямой эфир

«Зелёная зона» в Багдаде подверглась ракетному обстрелу

21 декабря 2020 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирака. «Зеленая зона» в столице Ирака Багдаде подверглась ракетному обстрелу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он длился несколько минут.

«Зелёная зона» в Багдаде подверглась ракетному обстрелу-1

Повреждены многие дома и автомобили, обошлось без жертв и пострадавших. Ракеты упали в районе посольства США. Происшествие совпало со встречей в этом районе, на которой присутствовал премьер-министр Ирака.

«Зелёная зона» в Багдаде подверглась ракетному обстрелу-4

«Зеленая зона» – хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии.  

# Оружие и боеприпасы # Мустафа аль-Каземи # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Boeing 747 лишился части крыла после столкновения с препятствием в аэропорту в Южной Каролине
21 декабря 2020 15:12

Boeing 747 лишился части крыла после столкновения с препятствием в аэропорту в Южной Каролине

Умер один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский
21 декабря 2020 14:57

Умер один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский

В Риме +13, в Москве -4. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 декабря
21 декабря 2020 11:08

В Риме +13, в Москве -4. Погода в Европе на неделю с 21 по 27 декабря