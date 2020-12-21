«Зелёная зона» в Багдаде подверглась ракетному обстрелу

Новости Ирака. «Зеленая зона» в столице Ирака Багдаде подверглась ракетному обстрелу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он длился несколько минут.

Повреждены многие дома и автомобили, обошлось без жертв и пострадавших. Ракеты упали в районе посольства США. Происшествие совпало со встречей в этом районе, на которой присутствовал премьер-министр Ирака.