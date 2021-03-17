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Зелёная одежда и костюмированные парады. Как в Ирландии отмечают День Святого Патрика?

17 марта 2021 09:08
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Новости Ирландии. Жители Ирландии отмечают День Святого Патрика. Культурный и религиозный праздник посвящен небесному покровителю страны. Традиционно 17 марта принято надевать все зеленое, а к одежде прикреплять клевер, символ государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зелёная одежда и костюмированные парады. Как в Ирландии отмечают День Святого Патрика?-1

Основные массовые торжества обычно разворачиваются в Дублине. На столичных улицах проходят костюмированные парады, а вечером небо озаряет красочный салют. Кстати, День Святого Патрика уже давно вышел за пределы страны. Его отмечает ирландская диаспора по всему миру.

Зелёная одежда и костюмированные парады. Как в Ирландии отмечают День Святого Патрика?-4

С национальным праздником президента Ирландии поздравил Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Фотофакт

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