Зелёная одежда и костюмированные парады. Как в Ирландии отмечают День Святого Патрика?

Новости Ирландии. Жители Ирландии отмечают День Святого Патрика. Культурный и религиозный праздник посвящен небесному покровителю страны. Традиционно 17 марта принято надевать все зеленое, а к одежде прикреплять клевер, символ государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основные массовые торжества обычно разворачиваются в Дублине. На столичных улицах проходят костюмированные парады, а вечером небо озаряет красочный салют. Кстати, День Святого Патрика уже давно вышел за пределы страны. Его отмечает ирландская диаспора по всему миру.