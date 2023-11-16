Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании флота морских дронов в Черном море. Об этом пишет ТАСС. Это стало первым подобным случаем в мире.

Ранее уже сообщалось о создании в Вооруженных силах Украины специальной отдельной бригады, занимающейся морской беспилотной техникой «камикадзе». Вице-премьер Украины по вопросам инновационной деятельности Михаил Федоров сообщил о начале запуска в серийное производство безэкипажных катеров, не уточняя деталей. В то же время Министерство обороны РФ постоянно сообщает об уничтожении в Черном море украинских дронов и безэкипажных катеров.