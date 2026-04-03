Зеленский заявил о готовности Украины помочь разблокировать Ормузский пролив

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна пока не участвовала в разблокировании Ормузского пролива, но Киев готов помогать своим партнерам и делиться своим опытом. Об этом говорится в публикации его официального Telegram-канала.

«Пока никто не обращался с таким запросом. Мы лишь делимся своими знаниями. Если однажды наши партнеры захотят ими воспользоваться, мы будем готовы», – написал политик.

Он подчеркнул, что ни одна страна не может решить проблему в одиночку. По его словам, есть два возможных пути: переговоры или установление контроля над проливом.

Зеленский также отметил, что блокирование маршрута оказывает негативное влияние на мировую экономику.

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