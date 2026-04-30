Зеленский заявил о большом риске для Украине при одном условии перемирия с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может увязать прекращение огня с требованием отменить санкции против отдельных компаний, в том числе ограничения в отношении системы SWIFT. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, такой сценарий несет риски для Украины. Зеленский также подчеркнул, что Киев не заинтересован в перемирии на День Победы, которое, по его мнению, может оказаться тактическим ходом, и отметил отсутствие конкретных предложений по этому вопросу со стороны России и США.

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