Зеленский заявил, что Украине нужно около 160 истребителей F-16, чтобы РФ не доминировала в воздухе

Чтобы у РФ не было преимущества в воздухе, Украине нужно примерно 160 истребителей F-16. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью RTP, передает РИА Новости.

По словам президента Украины, такого количества истребителей стране будет достаточно, чтобы иметь мощные ВВС.

Ранее New York Times информировала, что Киев пытается получить как можно больше F-16 до президентских выборов в Америке и Западной Европе. В публикации отмечалось, что такая спешка объясняется тем, что киевские власти опасаются не получить самолеты в случае смены власти. СМИ сообщали, что Вашингтон дал добро на передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения от Дании и Нидерландов. Белый дом подтверждал, что Украина их получит, но после того, как пилоты пройдут подготовку. О том, что Украина пока не располагает инфраструктурой для размещения на своей территории F-16 заявляли и в Пентагоне.