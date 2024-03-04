Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы морали

В своем обращении к народу президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой сложившейся на границе с Польшей обстановки, выходящей, по его убеждению, за рамки морали. Об этом пишет РИА Новости.

«Нужно наконец-то найти решение в ситуации на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», – заявил он.

Также Зеленский выразил свое недовольство использованием украинского конфликта во внутренней политике Польши. При этом польские фермеры устраивают акции протеста, блокируют дороги и сбрасывают зерно. Ситуацию усугубляет эмбарго на поставки украинского зерна и последующие действия Еврокомиссии и стран ЕС.