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Зеленский заявил, что ситуация на границе с Польшей вышла за пределы морали

04 марта 2024 08:10
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В своем обращении к народу президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой сложившейся на границе с Польшей обстановки, выходящей, по его убеждению, за рамки морали.  Об этом пишет РИА Новости.

«Нужно наконец-то найти решение в ситуации на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», – заявил он.

Также Зеленский выразил свое недовольство использованием украинского конфликта во внутренней политике Польши. При этом польские фермеры устраивают акции протеста, блокируют дороги и сбрасывают зерно. Ситуацию усугубляет эмбарго на поставки украинского зерна и последующие действия Еврокомиссии и стран ЕС.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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