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Зеленский заявил, что не хочет заключать новые Минские соглашения

23 февраля 2024 08:00
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Президент Украины Владимир Зеленский ввыразил свою неготовность к подписанию новых соглашений, подобных Минским. Он подчеркнул, что в Украине не хотят создавать новые замороженные конфликты, и сделал акцент на безопасности страны. Об этом пишет РИА Новости.

Так, Зеленский отверг идею экс-лидера Штатов Дональда Трампа о скорейшем урегулировании конфликта в Украине и отметил, что Киеву не предлагались временные уступки в обмен на членство в ЕС и НАТО. 

Он также говорил о дефиците боеприпасов у ВСУ и воздушном преимуществе РФ, но отказывался признавать безнадежность ситуацию

В Москве не раз подчеркивали,что готовы к переговорному процессу, но в Киеве наложили на него законодательный запрет. При этом в Кремле не видят причин для мирного урегулирования кризиса, приоритет – достижение целей спецоперации военными средствами.

 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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