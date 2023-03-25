Прямой эфир

Зеленский заявил, что Киев не может начать контрнаступление

25 марта 2023 09:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Начать контрнаступательную операцию украинская армия пока не может по причине нехватки вооружения, заявил президент Украины, пишет РИА Новости.

Зеленский отметил, что недостаток вооружения наблюдается в значительных объемах, чтобы проводить серьезную спецоперацию. Недостаточно танковой техники, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Без такого оснащения в достаточном количестве украинские солдаты не могут идти на передовую, сказал Зеленский. Президент Украины признал, что страна сама решить этот вопрос не в состоянии и надеется на помощь стран Запада. Он также добавил, что Киев не может ждать промедления с поставками вооружения.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что из-за Америки Украина потеряет сотни тысяч солдат. Он уверен, что поставки Киеву вооружения и спецтехники со стороны западных государств прекратятся летом 2023 года, а осенью Украина падет.

Президент Зеленский рассказал, что будет в случае поражения в Артёмовске

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Акции крупнейшего банка Германии упали на 15% из-за подорожания страховок от дефолта
25 марта 2023 09:37

Акции крупнейшего банка Германии упали на 15% из-за подорожания страховок от дефолта

Жители Канады недовольны визитом Байдена – демонстрации прошли у американского посольства в Оттаве
25 марта 2023 09:31

Жители Канады недовольны визитом Байдена – демонстрации прошли у американского посольства в Оттаве

Президент Беларуси поздравил народ Греции с Днём Независимости
25 марта 2023 08:08

Президент Беларуси поздравил народ Греции с Днём Независимости