Зеленский заявил, что Киев не может начать контрнаступление

Начать контрнаступательную операцию украинская армия пока не может по причине нехватки вооружения, заявил президент Украины, пишет РИА Новости.

Зеленский отметил, что недостаток вооружения наблюдается в значительных объемах, чтобы проводить серьезную спецоперацию. Недостаточно танковой техники, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Без такого оснащения в достаточном количестве украинские солдаты не могут идти на передовую, сказал Зеленский. Президент Украины признал, что страна сама решить этот вопрос не в состоянии и надеется на помощь стран Запада. Он также добавил, что Киев не может ждать промедления с поставками вооружения.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что из-за Америки Украина потеряет сотни тысяч солдат. Он уверен, что поставки Киеву вооружения и спецтехники со стороны западных государств прекратятся летом 2023 года, а осенью Украина падет.