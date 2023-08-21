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Зеленский заявил, что готов обменять Белгород на членство в НАТО

21 августа 2023 06:38
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Киев готов отказаться от Белгорода, чтобы стать членом Североатлантического альянса. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский в видео на своей странице в Telegram-канале, пишет РИА Новости. 

Готовы обменять город на наше членство в НАТО. Так президент Украины прокомментировал вопрос корреспондента о том, готов ли Киев отдать часть украинской территории РФ взамен на членство в Североатлантическом блоке. Как сообщалось ранее, глава канцелярии генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен в этом месяце заявлял, что Украина имеет шансы вступить в Альянс в обмен на уступку территории России. Он отметил, что ведутся такие разговоры о возможном статусе после конфликта и вопрос передачи части территории уже рассматривался. Позже Йенссен взял свои слова обратно. 

# Международная политика # Владимир Зеленский

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