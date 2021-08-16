Зеленский взял дело под свой контроль. Стали известны подробности смерти мэра Кривого Рога

Новости Украины. Подробности смерти мэра Кривого Рога стали известны 16 августа. Константин Павлов был найден мертвым в 15 августа на веранде собственного дома. Рядом находилось охотничье ружье, из которого, предположительно, и был произведен выстрел в голову, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Версию о самоубийстве следствие не отрицает, однако уголовное дело возбуждено по статье об умышленном убийстве. Сегодня в Сети появилось видео с последними минутами жизни погибшего мэра. Камеры зафиксировали, как он ходил по дому с оружием, что-то писал в телефоне. Затем видно, как кошка, испугавшись громкого выстрела, убегает.