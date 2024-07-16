Прямой эфир

Зеленский увидел «позитивные сигналы» Запада по ударам вглубь территории РФ

16 июля 2024 09:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил «позитивные сигналы» об использования западных вооружений для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом пишет РИА Новости.

Советник американского президента Джейк Салливан подчеркнул, что полномочия на использование оружия США распространяется на все территории, где войска противника пересекают украинскую границу. Российский президент Владимир Путин предостерег страны Североатлантического альянса о последствиях такого рода действий. 

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что такие действия провоцируют Украину на продолжение войны.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Умер известный белорусский футболист Михаил Вергеенко на 75-м году жизни
16 июля 2024 09:22

Умер известный белорусский футболист Михаил Вергеенко на 75-м году жизни

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании ООН
16 июля 2024 09:08

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседании ООН

Медведев о казни российского военного: к врагу не может быть милосердия
16 июля 2024 08:53

Медведев о казни российского военного: к врагу не может быть милосердия