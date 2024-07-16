Зеленский увидел «позитивные сигналы» Запада по ударам вглубь территории РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил «позитивные сигналы» об использования западных вооружений для нанесения ударов вглубь территории России. Об этом пишет РИА Новости.

Советник американского президента Джейк Салливан подчеркнул, что полномочия на использование оружия США распространяется на все территории, где войска противника пересекают украинскую границу. Российский президент Владимир Путин предостерег страны Североатлантического альянса о последствиях такого рода действий.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что такие действия провоцируют Украину на продолжение войны.