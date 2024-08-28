Зеленский: Украина создала собственную баллистическую ракету и уже смогла испытать её

Киев испытал свою первую баллистическую ракету. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА со ссылкой на издание «Украинская правда».
Киев испытал свою первую баллистическую ракету. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, пишет РИА со ссылкой на издание «Украинская правда».
Зеленский сообщил, что испытания украинской баллистической ракеты состоялись, однако какие-либо заявления по данному факту делать рано. Президент Украины охарактеризовал ход проверки, как «положительно», не раскрывая дополнительной информации.