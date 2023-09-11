Зеленский угрожает ЕС украинскими беженцами

Если западные страны снизят размер помощи, то последствия со стороны украинских беженцев могут быть непредсказуемыми. Такое заявление сделал лидер Украины Владимир Зеленский, приводит его слова РИА Новости со ссылкой на Economist.

Зеленский отметил, что миллионы украинцев, которые приехали в европейские страны, могут создать риски для Запада своей реакцией, если их страну бросят. Украинский президент обратил внимание, что его сограждане благодарны странам, которые их приютили, но последствия могут быть непредсказуемыми в том случае, если людей Европа загонит в угол. В искренности некоторых западных партнеров начал сомневаться и сам Зеленский. По его словам, он ставит под сомнения обещания на предмет того, что эти государства будут всегда поддерживать Украину.

С конца февраля прошлого года по конец мая текущего в европейские страны приехали свыше 8 млн украинских беженцев. Более 5 млн из них зарегистрированы там в рамках нацпрограмм оказания помощи. Такие данные приводит Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.