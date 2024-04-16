Прямой эфир

Зеленский: Трипольская ТЭС была уничтожена из-за нехватки ракет для систем ПВО

16 апреля 2024 10:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у государства не хватило ракет ПВО для защиты Трипольской ТЭС, которая является крупнейшим энергетическим объектом в Киевской области. Об этом пишет ТАСС.

11 апреля на станции возник сильный пожар, в ходе которого ТЭС была полностью уничтожена.

Украина заполучила от Запада ряд систем ПВО, но их не хватает, и страна требует новых поставок. Украина также обратилась к ЕС с запросом на семь батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, но до сих пор безуспешно.

В Минобороны Германии заявили о своей готовности отправить в Украину одну систему Patriot, но срок ее получения пока неизвестен.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
В США рассказали, почему не помогают Украине отражать воздушные атаки
16 апреля 2024 10:34

В США рассказали, почему не помогают Украине отражать воздушные атаки

МИД Ирана: если Израиль посмеет тронуть иранскую землю – ответ будет мощнее и за считанные секунды
16 апреля 2024 10:25

МИД Ирана: если Израиль посмеет тронуть иранскую землю – ответ будет мощнее и за считанные секунды

Жителей Ишима призвали эвакуироваться из-за критического подъема воды в реке
16 апреля 2024 09:49

Жителей Ишима призвали эвакуироваться из-за критического подъема воды в реке

В Копенгагене при пожаре разрушилась башня исторического здания фондовой биржи
16 апреля 2024 09:45

В Копенгагене при пожаре разрушилась башня исторического здания фондовой биржи

Вячеслав Володин: США создают новые военные конфликты, чтобы отсрочить дефолт
16 апреля 2024 09:42

Вячеслав Володин: США создают новые военные конфликты, чтобы отсрочить дефолт

В Пенсильвании загорелся завод по производству артиллерийских снарядов для ВСУ
16 апреля 2024 09:39

В Пенсильвании загорелся завод по производству артиллерийских снарядов для ВСУ

Япония намерена сохранить долю в российских нефтегазовых проектах
16 апреля 2024 09:30

Япония намерена сохранить долю в российских нефтегазовых проектах

Reuters: Киев сорвал соглашение о безопасности в Черном море в последний момент
16 апреля 2024 09:20

Reuters: Киев сорвал соглашение о безопасности в Черном море в последний момент

Пекин выступает за мирную конференцию за урегулирования кризиса в Украине
16 апреля 2024 09:10

Пекин выступает за мирную конференцию за урегулирования кризиса в Украине

Володин: США создают новые конфликты, чтобы отсрочить неминуемый дефолт
16 апреля 2024 09:04

Володин: США создают новые конфликты, чтобы отсрочить неминуемый дефолт

Байден поблагодарил народ несуществующей страны за поддержку Киева
16 апреля 2024 08:32

Байден поблагодарил народ несуществующей страны за поддержку Киева

«Челси» разгромил «Эвертон» в матче Английской премьер-лиги
16 апреля 2024 08:16

«Челси» разгромил «Эвертон» в матче Английской премьер-лиги