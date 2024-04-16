Зеленский: Трипольская ТЭС была уничтожена из-за нехватки ракет для систем ПВО

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у государства не хватило ракет ПВО для защиты Трипольской ТЭС, которая является крупнейшим энергетическим объектом в Киевской области. Об этом пишет ТАСС.

11 апреля на станции возник сильный пожар, в ходе которого ТЭС была полностью уничтожена.

Украина заполучила от Запада ряд систем ПВО, но их не хватает, и страна требует новых поставок. Украина также обратилась к ЕС с запросом на семь батарей зенитно-ракетных комплексов Patriot, но до сих пор безуспешно.

В Минобороны Германии заявили о своей готовности отправить в Украину одну систему Patriot, но срок ее получения пока неизвестен.