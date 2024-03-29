Зеленский сообщил о неготовности ВСУ к обороне при наступлении РФ

Украинские Вооруженные силы не подготовлены к обороне от предполагаемого крупного наступления России, так как у них почти не осталось артиллерии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинского лидера Владимира Зеленского.

Свои опасения Зеленский выразил в интервью, полная версия которого еще не опубликована. На прошлой неделе агенство AFP сообщило, что ВСУ пытаются компенсировать недостаток артиллерийских снарядов за счет беспилотников, хотя их мощность взрыва гораздо меньше.

Ранее руководитель ЦРУ Роберт Бернс заявляет, что без предоставления военной помощи Украина может быть вынуждена вести мирные разговоры на условиях России. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выражает сомнение в способности ЕС выделить достаточно финансовых ресурсов для военной победы Украины над Россией.

