Зеленский сообщил о готовности отменить запрет на выборы во время военного положения

Владимир Зеленский сообщил о намерении подготовить в течение 2-3 месяцев Украину к проведению президентских выборов, пишет РИА Новости.

Парламенту Украины поручено заняться подготовкой законодательных предложений касаемо внесения поправок в законодательные основы и закон «О выборах во время военного положения». Также Зеленский обратился к Вашингтону и ЕС с просьбой оказать поддержку в обеспечении безопасности для проведения избирательного процесса.

9 декабря американский лидер Дональд Трамп указал, что настало подходящее время, когда украинский электорат может выбрать президента страны.

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