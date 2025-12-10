Прямой эфир

Зеленский сообщил о готовности отменить запрет на выборы во время военного положения

10 декабря 2025 09:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Зеленский сообщил о готовности отменить запрет на выборы во время военного положения-0

Владимир Зеленский сообщил о намерении подготовить в течение 2-3 месяцев Украину к проведению президентских выборов, пишет РИА Новости.

Парламенту Украины поручено заняться подготовкой законодательных предложений касаемо внесения поправок в законодательные основы и закон «О выборах во время военного положения». Также Зеленский обратился к Вашингтону и ЕС с просьбой оказать поддержку в обеспечении безопасности для проведения избирательного процесса.

9 декабря американский лидер Дональд Трамп указал, что настало подходящее время, когда украинский электорат может выбрать президента страны.

Лавров: финские элиты сегодня отличаются животной русофобией

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Лавров: финские элиты сегодня отличаются животной русофобией
10 декабря 2025 08:55

Лавров: финские элиты сегодня отличаются животной русофобией

«Ливерпуль» победил «Интер» в поединке футбольной Лиги чемпионов
10 декабря 2025 08:38

«Ливерпуль» победил «Интер» в поединке футбольной Лиги чемпионов

Джонсон: Зеленский зря отправился в Лондон после коррупционного скандала в Украине
10 декабря 2025 08:28

Джонсон: Зеленский зря отправился в Лондон после коррупционного скандала в Украине