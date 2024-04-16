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Зеленский разозлился на просьбу США не атаковать российские НПЗ

16 апреля 2024 07:47
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Президент Украины Владимир Зеленский разозлися на просьбу вице-президента США Камалы Харрис не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post (WP).

По мнению официальных лиц США, такие атаки не уменьшают боеспособность РФ и ведут к контратаке, урон от которой превосходит украинский.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна готова остановить атаки, как только получит системы ПВО Patriot. В Вашингтоне настоятельно просят Киев отказаться от атак на российскую энергоинфраструктуру, опасаясь ответного удара и роста цен на топливо.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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