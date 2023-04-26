Зеленский рассмотрит петицию об однополых партнёрствах

Петиция в поддержку однополых и разнополых партнерств, размещенная на сайте президента Украины, собрала достаточное число голосов для ее рассмотрения главой государства Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.

Соответствующая петиция была опубликована 28 марта. На данный момент она набрала более 25 000 голосов. В законопроекте Верховной рады Украины предусматривается предоставление статуса близких родственников, в том числе однополым парам, без заключения брака.

В августе 2022 года Зеленский высказался за легализацию зарегистрированных гражданских партнерств в Украине, включая ЛГБТ-союзы.