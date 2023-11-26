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Зеленский прокомментировал ситуацию на польской границе из-за протеста перевозчиков

26 ноября 2023 10:25
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Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что причиной проблем на государственной границе стали «политические действия» соседних стран. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление было сделано в связи с блокировкой границы польскими перевозчиками. Он подчеркнул, что у страны есть план действий, и власти занимаются разрешением проблемы.

6 ноября польские перевозчики начали блокирование контрольно-пропускных постов, добиваясь восстановления пропускной способности для украинских перевозчиков. Пока переговоры между Киевом и Варшавой не принесли решения.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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