Зеленский прокомментировал ситуацию на польской границе из-за протеста перевозчиков

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что причиной проблем на государственной границе стали «политические действия» соседних стран. Об этом пишет РИА Новости.

Это заявление было сделано в связи с блокировкой границы польскими перевозчиками. Он подчеркнул, что у страны есть план действий, и власти занимаются разрешением проблемы.

6 ноября польские перевозчики начали блокирование контрольно-пропускных постов, добиваясь восстановления пропускной способности для украинских перевозчиков. Пока переговоры между Киевом и Варшавой не принесли решения.