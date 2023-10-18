Зеленский признался в применении ВСУ ракет ATACMS

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, размещенном в Telegram-канале, дал публичное подтверждение факта применения Киевом дальнобойных американских ракет ATACMS, пишет РИА Новости.

Так, Зеленский в своем обращении выразил слова благодарности Соединенным Штатам Америки за выполнение соглашений между им и президентом США Джо Байденом. Также президент Украины подчеркнул, что ракеты «ATACMS себя показали».

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко ранее заявлял, что американские дальнобойные ракеты были применены для удара по Бердянску в Запорожской области. Сенатор от Запарожской области Дмитрий Рогозин подтвердил данную информацию, опубликовав фотографии боевого поражающего элемента М74 ракеты ATACMS. Рогозин уточнил, что такие снаряды несут кассетную боевую часть, которая наполнена 275 боевыми элементами М74.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя нанесения Украиной удара ракетой ATACMS, содержащей кассетный боеприпас, заявил, что организация не поддерживает применения таких боеприпасов.