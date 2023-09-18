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Зеленский признал медленные темпы контрнаступления Украины

18 сентября 2023 07:53
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Президент Украины Владимир Зеленский констатировал сложную ситуацию в Вооруженных силах страны, а также медленный темп проведения контрнаступления. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что противостояние на линии фронта переросло в артиллерийскую дуэль, когда с каждой стороны ежедневно выпускается по 40 тыс. снарядов.

По оценке Министерства обороны РФ, украинские войска безуспешно ведут наступательные действия с 4 июня, потеряв 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и около 18 тыс. единиц бронетехники.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин и экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос осудили Зеленского за распространение необоснованного оптимизма в отношении действий ВС Украины.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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