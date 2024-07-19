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Зеленский признал, что Украина не сможет вернуть потерянные территории силой

19 июля 2024 11:01
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Президент Украины Владимир Зеленский в крупной британской медиакорпорации заявил, что страна не сможет вернуть потерянное, но в тоже время он уверен в дипломатии, сообщает РИА Новости.

«Это не значит, что все территории нужно отвоевывать силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь», – утверждает он.

В Кремле убеждены, что решить украинский конфликт без участия России невозможно. Хотя Москва и готова к переговорам, Киев юридически запретил их. Запад же призывает к диалогу, не обращая внимания на отказы Киева.

# Международная политика

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