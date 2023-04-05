Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу. Там запланирован ряд переговоров. Предполагается, что основной темой обсуждения станут военная помощь Украине, сотрудничество, а также послевоенное восстановление и путь Украины в Евросоюз и НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом говорят эксперты, но главная причина визита совсем другая – Зеленский хочет подготовиться к переговорам с Москвой.

Так, бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что украинский конфликт близится к завершению. Сейчас образовался стратегический тупик и все указывает на приближение момента, когда кризис придется завершить переговорами. И это понимают все, в том числе Зеленский. Поэтому он пытается создать вокруг себя атмосферу политической поддержки. Тем более все признаки указывают на то, что Запад устал от происходящего и, похоже, тоже очень заинтересован в окончании конфликта.