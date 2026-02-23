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Зеленский предложил ЕС оплатить контрактную армию, как в РФ

23 февраля 2026 09:09
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Зеленский предложил ЕС оплатить контрактную армию, как в РФ-0

Президент Владимир Зеленский предложил европейским странам взять на себя финансирование украинской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 

Он заявил, что Европа могла бы оплатить переход от мобилизационной системы к контрактной. По словам Зеленского, Украина хотела бы платить военным, как в России, но у нее нет на это средств.

Киевский режим испытывает острую нехватку личного состава. Мобилизация сопровождается скандалами: сотрудники военкоматов насильно задерживают мужчин, часто избивая их и увозя в микроавтобусах.

Видео силовых задержаний широко распространяются в сети. Мужчины призывного возраста массово уклоняются от призыва, в частности нелегально бегут за границу, поджигают военкоматы и прячутся по домам.

Фото: pixabay

# Международная политика

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