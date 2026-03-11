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Зеленский пожаловался, что Трамп не прислушался к его прогнозу о Третьей мировой войне

11 марта 2026 10:30
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Зеленский пожаловался, что Трамп не прислушался к его прогнозу о Третьей мировой войне-0

Владимир Зеленский посетовал, что в ходе его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне предупреждал его о приближающейся Третьей мировой войне, но тот его не послушал, пишет РИА Новости.

По словам Зеленского, он тогда сказал, что начнется Третья мировая война, однако Трамп его «не услышал». 

Окружение американского лидера, возможно, услышало, отметил Зеленский, добавив, что у него нет уверенности, что они «могут оценить».

Зеленский также высказал мнение, что в мире не готовы к Третьей мировой войне.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп # Владимир Зеленский

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