Зеленский потеряет контроль над кабмином и СБУ при отставке Ермака – «Страна»

Возможная отставка главы администрации главы офисе президента Украины Андрея Ермака, которому НАБУ уже готовится предъявить обвинения, может лишить лидера Владимира Зеленского возможности контролировать парламент, правительство и силовые структуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Страна».

Если Ермаку будет предъявлено новое обвинение, его арест и освобождение под залог практически наверняка приведут к его отставке.

В таком случае влияние аппарата президента ослабнет, и власть может захватить как руководство фракции «Слуга народа», так и новое парламентское правительство из оппозиции и части расколотой фракции.

Отставка также исключает участие Ермака в переговорном процессе по разрешению конфликта. Если обвинения не последует, ожидается, что офис Зеленского примет ответные меры против антикоррупционных органов и оппозиции.

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