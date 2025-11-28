Прямой эфир

Зеленский потеряет контроль над кабмином и СБУ при отставке Ермака – «Страна»

28 ноября 2025 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Зеленский потеряет контроль над кабмином и СБУ при отставке Ермака – «Страна»-0

Возможная отставка главы администрации главы офисе президента Украины Андрея Ермака, которому НАБУ уже готовится предъявить обвинения, может лишить лидера Владимира Зеленского возможности контролировать парламент, правительство и силовые структуры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на «Страна».

Если Ермаку будет предъявлено новое обвинение, его арест и освобождение под залог практически наверняка приведут к его отставке.

В таком случае влияние аппарата президента ослабнет, и власть может захватить как руководство фракции «Слуга народа», так и новое парламентское правительство из оппозиции и части расколотой фракции.

Отставка также исключает участие Ермака в переговорном процессе по разрешению конфликта. Если обвинения не последует, ожидается, что офис Зеленского примет ответные меры против антикоррупционных органов и оппозиции.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Daily Mail: Путин поставил Украине бескомпромиссный ультиматум
28 ноября 2025 11:04

Daily Mail: Путин поставил Украине бескомпромиссный ультиматум

Польские фермеры начинают серию масштабных протестов
28 ноября 2025 10:51

Польские фермеры начинают серию масштабных протестов

Глава МО Польши потребовал от Украины объяснений по коррупционному скандалу
28 ноября 2025 10:31

Глава МО Польши потребовал от Украины объяснений по коррупционному скандалу