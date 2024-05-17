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Зеленский подписал законопроект о мобилизации заключенных в ряды ВСУ

17 мая 2024 13:53
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Украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон о привлечении заключенных к участию в обороне страны. Об этом пишет РИА Новости.

Закон об усиленной мобилизации, который подписал Зеленский, вступит в действие 18 мая и обяжет призывников обновить свои данные в военкоматах.

С 24 февраля 2022 года Украина находится на военном положении, и мужчины в возрасте от 18 до 60 лет лишены права выезда за пределы страны. В связи с существенными сокращениями в вооруженных формированиях Украины военкоматы проводят призыв людей старше среднего и стремятся привлечь в ряды армии больше женщин.

# Международная политика

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