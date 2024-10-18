Зеленский озвучил о возможном ходе событий в зоне СВО после выборов

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в Киеве рассматриваются три варианта развития событий после американских выборов. Об этом пишет РИА Новости.

Один из которых подразумевает дополнительную помощь союзников. Два остальных будут зависеть от исхода голосования на выборах президента США.

Депутат Европарламента Любош Блага заявил, в случае победы Дональда Трампа западные страны могут урезать помощь Киеву. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Демократов на них представляет Камала Харрис, республиканцев – Дональд Трамп.