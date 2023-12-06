Зеленский отменил выступление в американском Сенате в последнюю минуту

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое выступление в Сенате США, пишет РИА Новости.

Об этом в интервью журналистам сообщил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. Президент Украины сообщил об отмене своего онлайн-обращения к американскому Сенату за пару минут до его начала, уточнил политик.

Ранее президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о дополнительном финансировании на 106 миллиардов долларов для оказания помощи Киеву и Тель-Авиву. В преддверии голосования по вопросу выделения помощи и должен был выступить Зеленский.