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Зеленский отменил выступление в американском Сенате в последнюю минуту

06 декабря 2023 06:30
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Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое выступление в Сенате США, пишет РИА Новости.

Об этом в интервью журналистам сообщил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер. Президент Украины сообщил об отмене своего онлайн-обращения к американскому Сенату за пару минут до его начала, уточнил политик.

Ранее президент США Джо Байден направил запрос в конгресс о дополнительном финансировании на 106 миллиардов долларов для оказания помощи Киеву и Тель-Авиву. В преддверии голосования по вопросу выделения помощи и должен был выступить Зеленский.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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