Зеленский оформил торговую марку на похоронные и астрологические услуги

Президент Украины Зеленский Владимир зарегистрировал товарный знак ZELENSKYY в 2022 и 2024 годах. Об этом пишет РИА Новости.

Знак распространяется на разные услуги, в том числе ритуальные и астрологические. Также в октябре 2022 года Зеленский зарегистрировал знак во Всемирной организации по интеллектуальной собственностью, что позволяет его использовать в ряде стран, таких как Канада, ЕС, Великобритания, США и других.

Под маркой ZELENSKYY могут оказываться услуги астролога, психологи, помощь в надевании кимоно и проводить похоронные обряды.

В августе 2024 года Зеленский зарегистрировал в Бюро по патентам и товарным знакам США знак, охватывающий услуги в сфере развлечений и кинопроизводства.