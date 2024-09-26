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Зеленский оформил торговую марку на похоронные и астрологические услуги

26 сентября 2024 09:14
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Президент Украины Зеленский Владимир зарегистрировал товарный знак ZELENSKYY в 2022 и 2024 годах. Об этом пишет РИА Новости.

Знак распространяется на разные услуги, в том числе ритуальные и астрологические. Также в октябре 2022 года Зеленский зарегистрировал знак во Всемирной организации по интеллектуальной собственностью, что позволяет его использовать в ряде стран, таких как Канада, ЕС, Великобритания, США и других.

Под маркой ZELENSKYY могут оказываться услуги астролога, психологи, помощь в надевании кимоно и проводить похоронные обряды.

В августе 2024 года Зеленский зарегистрировал в Бюро по патентам и товарным знакам США знак, охватывающий услуги в сфере развлечений и кинопроизводства.

# Международная политика

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