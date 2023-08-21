Зеленский обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ

Он отметил задержку поставок бронетехники и нехватку танков. Зеленский сообщает, что в результате контрнаступления ВСУ погибли бы тысячи людей, а задача деоккупации всей территорий не была бы выполнена. Он добавил, что они ждут, когда у них будут возможности.

Тем не менее оружие Украина по-прежнему продолжает получать от западных стран. В связи с поставками МИД России еще в прошлом году направил ноту странам Североатлантического альянса, назвав это игрой с огнем. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Российская Федерация будет рассматривать любую поставку оружия из западных стран в Украину как законную цель.