Президент Украины Владимир Зеленский оправдал провал контрнаступления ВСУ, свалив вину за происходящее на страны Запада.
Президент Украины Владимир Зеленский оправдал провал контрнаступления ВСУ, свалив вину за происходящее на страны Запада.
Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official
Он отметил задержку поставок бронетехники и нехватку танков. Зеленский сообщает, что в результате контрнаступления ВСУ погибли бы тысячи людей, а задача деоккупации всей территорий не была бы выполнена. Он добавил, что они ждут, когда у них будут возможности.
Тем не менее оружие Украина по-прежнему продолжает получать от западных стран. В связи с поставками МИД России еще в прошлом году направил ноту странам Североатлантического альянса, назвав это игрой с огнем. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Российская Федерация будет рассматривать любую поставку оружия из западных стран в Украину как законную цель.