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Зеленский обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ

21 августа 2023 09:51
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Президент Украины Владимир Зеленский оправдал провал контрнаступления ВСУ, свалив вину за происходящее на страны Запада. 

Зеленский обвинил Запад в провале контрнаступления ВСУ-1

Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Он отметил задержку поставок бронетехники и нехватку танков. Зеленский сообщает, что в результате контрнаступления ВСУ погибли бы тысячи людей, а задача деоккупации всей территорий не была бы выполнена. Он добавил, что они ждут, когда у них будут возможности.

Тем не менее оружие Украина по-прежнему продолжает получать от западных стран. В связи с поставками МИД России еще в прошлом году направил ноту странам Североатлантического альянса, назвав это игрой с огнем. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Российская Федерация будет рассматривать любую поставку оружия из западных стран в Украину как законную цель.

# Международная политика # Владимир Зеленский # Сергей Лавров

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