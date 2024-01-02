Зеленский обвинил украинцев в концентрации на внутренних проблемах

Президент Украины Владимир Зеленский осудил украинцев в том, что они концентрируются на внутренних проблемах, а не на военных действиях, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Economist.

«Мобилизация – это не только вопрос отправки бойцов на фронт. Это касается всех нас. Мобилизация всех наших усилий – способ защитить нашу страну. Давайте откровенно: мы все переключились на внутреннюю политику», – сказал Зеленский в интервью The Economist.

Как заявил украинский президент, если такая тенденция продолжиться, то необходимо тогда объявлять выборы, менять Конституцию в ущерб наступательному потенциалу ВСУ на фронте.

Отметим, что президентские выборы в Украине должны пройти в марте 2024-го, однако Зеленский не стал анонсировать начало данной кампании, объяснив это тем, что сейчас не время для проведения выборов, так как в стране введено военное положение. Но он не стал отрицать, что возможность провести их есть, если украинский парламент поддержит эту инициативу.

По слухам, Владимир Зеленский не хочет проводить президентские выборы в 2024 году из-за возможного участия в них главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, так как между ним и Зеленским продолжает нарастать конфликт. Также есть предположение, что украинский президент намерен сместить Залужного с должности главкома и назначить его на должность главы минобороны, дабы он не представлял конкуренции на предстоящих выборах.